Штефан Эффенберг: В последние годы «Бавария» заслуженно вылетала из Лиги чемпионов

Бывший капитан «Баварии» Штефан Эффенберг прокомментировал неудачи клуба в последних розыгрышах Лиги чемпионов.

- В последние годы «Бавария» заслуженно вылетала из Лиги чемпионов. И меня очень беспокоит то, что «Бавария» не может сократить отставание от «Реала», «Барселоны» или «Атлетико». Притязания «Баварии» всегда сводятся к тому, чтобы по итогам сезона выиграть чемпионат Германии, Кубок страны и Лигу чемпионов, - заявил Эффенберг.

Напомним, Штефан Эффенберг в составе «Баварии» стал победителем Лиги чемпионов-2000/01.

