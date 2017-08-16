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Штефан Эффенберг: В последние годы «Бавария» заслуженно вылетала из Лиги чемпионов

Источник:  SIDКомментарии

Бывший капитан «Баварии» Штефан Эффенберг прокомментировал неудачи клуба в последних розыгрышах Лиги чемпионов. 

- В последние годы «Бавария» заслуженно вылетала из Лиги чемпионов. И меня очень беспокоит то, что «Бавария» не может сократить отставание от «Реала», «Барселоны» или «Атлетико». Притязания «Баварии» всегда сводятся к тому, чтобы по итогам сезона выиграть чемпионат Германии, Кубок страны и Лигу чемпионов, - заявил Эффенберг.

Напомним, Штефан Эффенберг в составе «Баварии» стал победителем Лиги чемпионов-2000/01.

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