РУСАДА дисквалифицировало Анастасию Воробьеву на восемь лет
Источник: РУСАДАКомментарии
Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) дисквалифицировала Анастасию Воробьеву на восемь лет за нарушение антидопинговых правил.
Как говорится на официальном сайте Российского антидопингового агентства, срок отстранения спортсменки отсчитывается с 25 июля 2017 года.
Воробьева наказана ФТАР на основании и во исполнение решения дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА.
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