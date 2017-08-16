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РУСАДА дисквалифицировало Анастасию Воробьеву на восемь лет

Источник:  РУСАДАКомментарии

Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) дисквалифицировала Анастасию Воробьеву на восемь лет за нарушение антидопинговых правил. 

Как говорится на официальном сайте Российского антидопингового агентства, срок отстранения спортсменки отсчитывается с 25 июля 2017 года.

Воробьева наказана ФТАР на основании и во исполнение решения дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА.

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