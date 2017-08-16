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Серена Уильямс: Шарапова ни с кем не разговаривает в раздевалке, но ее считают более приветливой, чем меня

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала об отношении публики к ней и к россиянке Марии Шараповой. 

- Многие люди полагают, что я грубая в общении. Но я верю и в то, что многие девушки в раздевалке считают меня очень милой.

При этом Марию Шарапову, которая может вообще ни с кем не говорить в раздевалке, публика считает более приветливой, чем меня. Почему? Потому что я черная и выгляжу грубой? Что ж, таковы установки общества, в котором мы живем. Говорят, что афроамериканцам нужно быть вдвое лучше, чтобы к ним относились так же хорошо - особенно женщинам. Я не возражаю против того, чтобы быть вдвое лучше, — заявила Уильямс в интервью Vogue.

Также Серена Уильямс подтвердила свое намерение вернуться в WTA-тур в начале 2018 года.

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