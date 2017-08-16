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Анзор Кавазашвили: Пока еще наши команды не получили сильных соперников в еврокубках

Источник:  НСНКомментарии

Заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира 1966 года Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча «Утрехт» - «Зенит» в Лиге Европы.

- Пока еще наши команды не получили сильных соперников. Об их проигрыше даже думать не надо. Они должны пройти дальше.

Я надеюсь, что «Зенит» с приходом нового профессионального тренера вернул надежду провести чемпионат России и европейские соревнования на высшем уровне, - заявил Кавазашвили.

Матч «Утрехт» - «Зенит» начнется сегодня, 16 августа в 19:00 по московскому времени.

Матч

Утрехт - Зенит

Место и дата

16 августа 19:00, Стадион Галгенваард, Текстовая трансляция


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