Анзор Кавазашвили: Пока еще наши команды не получили сильных соперников в еврокубках

Заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира 1966 года Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча «Утрехт» - «Зенит» в Лиге Европы.

- Пока еще наши команды не получили сильных соперников. Об их проигрыше даже думать не надо. Они должны пройти дальше.

Я надеюсь, что «Зенит» с приходом нового профессионального тренера вернул надежду провести чемпионат России и европейские соревнования на высшем уровне, - заявил Кавазашвили.

Матч «Утрехт» - «Зенит» начнется сегодня, 16 августа в 19:00 по московскому времени.