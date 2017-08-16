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«Вилльярреал» обьявил о переходе Бакки из «Милана»

Источник:  ФК «Вильярреал»Комментарии

Нападающий «Милана» Карлос Бакка перешел в «Вильярреал», сообщает официальный твиттер испанского клуба.

Подробности сделки не приводятся, однако ранее СМИ сообщили, что клубы договорились об аренде 30-летнего колумбийца с правом выкупа за 16-18 миллионов евро.

Таким образом, Бакка возвращается в примеру спустя два года. В 2013-2015 годах форвард играл в «Севилье» и в 72 матчах забил 34 гола. Ранее сообщалось, что Бакка снова может стать игроком клуба из Андалусии, в составе которого дважды выигрывал Лигу Европы (2014, 2015).

Добавим, что за два сезона в серии A колумбиец провел 70 матчей и записал на свой счет 31 гол. Вместе с «Миланом» Бакка завоевал Суперкубок Италии (2016).

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