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«Спартак» заработает 12,7 млн евро за участие в групповом этапе Лиги чемпионов

Источник:  ТАССКомментарии

Московский «Спартак» заработает €12,7 млн за участие в групповом этапе Лиги чемпионов-2017/18.

Победитель предстоящего розыгрыша Лиги чемпионов заработает €57,2 млн. Участники группового этапа турнира гарантированно получат по €12,7 млн. За выход в 1/8 финала клубы заработают еще по €6 млн, в 1/4 финала - по €6,5 млн, в полуфинал - по €7,5 млн. Финалист Лиги чемпионов дополнительно получит €11 млн.

Общий доход от проведения Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА примерно оценивается в €2,35 млрд.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве 26 мая 2018 года.



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