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Гаджи Гаджиев: «Амкар» не хотел отпускать Йовичича

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал трансфер полузащитника Бранко Йовичича в «Црвену Звезду».

«Мы не хотели его отпускать ни в один другой клуб. Но «Црвена Звезда» была настойчива, и это не случайно. Бранко – это личность, фигура и в футбольном, и в житейском понимании. Редкий человек по трудолюбию, по отношению к окружающим: он мог легко переносить трудные для него ситуации: травмы, скамейку запасных.

Слова коллег из Сербии, что таких динамичных и, в хорошем смысле, агрессивных футболистов немного, – подтверждение нашего отношения к Йовичичу. За это мы его и ценили. А о его человеческих качествах говорят слова благодарности, которые он адресовал клубу после своего ухода. Далеко не все легионеры умеют говорить спасибо», — цитирует Гаджиева официальный сайт «Амкара».

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