В Краснодаре усилят меры безопасности перед матчем с «Црвеной Звездой»

«Краснодар» в четверг проведет домашний матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Црвеной Звездой». В преддверии встречи в столице Кубани будут предприняты дополнительные меры безопасности, сообщается на официальном сайте городской администрации.

- Игра ожидается зрелищной. В Краснодар уже прибывают футбольные фанаты, - говорится в сообщении. - Убедительная просьба к ним держаться корректно, соблюдать общепринятые правила поведения как на стадионе во время матча, так и в целом во время пребывания в столице Кубани. Все попытки недисциплинированных болельщиков нарушить безопасность и порядок будут немедленно пресекаться.

Матч начнется в 20:00 мск на стадионе ФК «Краснодар». В течение дня порядок вокруг арены и в городе в целом будет обеспечивать усиленный контингент сотрудников УВД по городу Краснодару - всего более 700 человек. В усиленном режиме будут работать наряды ДПС и ГИБДД.