Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Утрехт- : -Зенит
Футбол  Наполи- : -Ницца
Футбол  Селтик- : -Астана
Футбол  Реал- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В Краснодаре усилят меры безопасности перед матчем с «Црвеной Звездой»

Комментарии

«Краснодар» в четверг проведет домашний матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Црвеной Звездой». В преддверии встречи в столице Кубани будут предприняты дополнительные меры безопасности, сообщается на официальном сайте городской администрации.

- Игра ожидается зрелищной. В Краснодар уже прибывают футбольные фанаты, - говорится в сообщении. -  Убедительная просьба к ним держаться корректно, соблюдать общепринятые правила поведения как на стадионе во время матча, так и в целом во время пребывания в столице Кубани. Все попытки недисциплинированных болельщиков нарушить безопасность и порядок будут немедленно пресекаться.

Матч начнется в 20:00 мск на стадионе ФК «Краснодар». В течение дня порядок вокруг арены и в городе в целом будет обеспечивать усиленный контингент сотрудников УВД по городу Краснодару - всего более 700 человек. В усиленном режиме будут работать наряды ДПС и ГИБДД.

Матч

Краснодар - Црвена Звезда

Место и дата

17 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гаджи Гаджиев: «Амкар» не хотел отпускать ЙовичичаГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал трансфер полузащитника Бранко Йовичича в «Црвену Звезду».Анзор Кавазашвили: Пока еще наши команды не получили сильных соперников в еврокубкахЗаслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира 1966 года Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча «Утрехт» - «Зенит» в Лиге Европы.Их фанаты призывали убивать евреев. Что за клуб хочет выбить «Зенит» из ЕвропыИх фанаты призывали убивать евреев. Что за клуб хочет выбить «Зенит» из Европы«Утрехт» – не такая уж скромная команда: у нее есть бешеные фанаты, звездные бывшие игроки и экологически чистые решения.Фанаты «Спартака» против России в Лиге Европы, а ЦСКА – одной ногой в ЛЧ (видео)Фанаты «Спартака» против России в Лиге Европы, а ЦСКА – одной ногой в ЛЧ (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Юрий Газинский: Смолов хочет прогрессировать и играть за рубежомЮрий Газинский: Смолов хочет прогрессировать и играть за рубежомПолузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский в интервью «Советскому спорту» поделился своими впечатлениями об игре команды.
Футбол
Анзор Кавазашвили: Пока еще наши команды не получили сильных соперников в еврокубках
Футбол
Диего Марадона: Я никогда не страдал гордыней
Футбол
Дисквалификация Роналду может быть сокращена на один матч
Теннис
Серена Уильямс: Шарапова ни с кем не разговаривает в раздевалке, но ее считают более приветливой, чем меня
все новости
Црвена Звезда
Црвена Звездакалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости