Лука Джорджевич: Все команды в России должны бояться «Арсенал»

Нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич заявил, что все команды в РФПЛ должны бояться его тульский клуб.

«Мы не должны думать, что наша участь, как и в прошлом сезоне, — бороться за выживание. Вполне способны закрепиться в середине и можем быть опасными для любой команды Премьер-Лиги. Нас должны бояться. Только своими шансами надо воспользоваться.

Пока мы не смогли набрать больше очков, чем в игре второго тура с Хабаровском. В этом есть и моя вина. Появились новые футболисты, которые не были на сборах. Нужно время», — цитирует Джорджевича официальный сайт «Арсенала».