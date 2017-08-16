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Лука Джорджевич: Все команды в России должны бояться «Арсенал»

Источник:  ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии

Нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич заявил, что все команды в РФПЛ должны бояться его тульский клуб.

«Мы не должны думать, что наша участь, как и в прошлом сезоне, — бороться за выживание. Вполне способны закрепиться в середине и можем быть опасными для любой команды Премьер-Лиги. Нас должны бояться. Только своими шансами надо воспользоваться.

Пока мы не смогли набрать больше очков, чем в игре второго тура с Хабаровском. В этом есть и моя вина. Появились новые футболисты, которые не были на сборах. Нужно время», — цитирует Джорджевича официальный сайт «Арсенала».

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