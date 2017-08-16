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Агент Луана: Переход моего клиента в «Спартак» под угрозой

Источник:  ТАССКомментарии

Агент нападающего «Гремио» Луана Жаир Пейшото заявил, что трансфер его клиента в московский «Спартак» под угрозой срыва.

«Переговоры со «Спартаком» приостановлены. Есть большая доля вероятности, что Луан не перейдёт в московский клуб. Не могу раскрывать ход переговоров, но они находятся на грани срыва. Игрок заинтересован в переходе в крупный европейский чемпионат», — цитирует Пейшото ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что «Спартак» предложил за Луана свыше 20 млн евро.

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