Агент Луана: Переход моего клиента в «Спартак» под угрозой
Источник: ТАССКомментарии
Агент нападающего «Гремио» Луана Жаир Пейшото заявил, что трансфер его клиента в московский «Спартак» под угрозой срыва.
«Переговоры со «Спартаком» приостановлены. Есть большая доля вероятности, что Луан не перейдёт в московский клуб. Не могу раскрывать ход переговоров, но они находятся на грани срыва. Игрок заинтересован в переходе в крупный европейский чемпионат», — цитирует Пейшото ТАСС.
Напомним, ранее сообщалось, что «Спартак» предложил за Луана свыше 20 млн евро.
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