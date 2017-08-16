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Болт сыграет за «Манчестер Юнайтед» против «Барселоны»

Источник:  The SunКомментарии

Восьмикратный олимпийский чемпион спринтер Усэйн Болт примет участие в футбольном матче в качестве игрока «Манчестер Юнайтед».

Клуб подписал с ямайским легкоатлетом соглашение на участие в благотворительной игре против «Барселоны». По информации The Sun, матч должен состояться 2 сентября на домашнем стадионе манкунианцев «Олд Траффорд».

Напомним, Болт объявил о завершении карьеры в легкой атлетике. Его последним турниром был чемпионат мира-2017, завершившийся в Лондоне на прошлой неделе. Там Усэйн стал бронзовым медалистом на дистанции 100 метров. 


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