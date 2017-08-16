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Вагнер Лав продлил контракт с «Аланьяспором» до 2020 года

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Нападающий Вагнер Лав, известный в России по выступлениям за ЦСКА, продлил контракт с  «Аланьяспором», сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Новое соглашение с 34-летним бразильцем рассчитано до 2020 года.

Вагнер Лав выступает за «Аланьяспор» с 2016 года. В минувшем сезоне он провел в турецкой суперлиге 28 матчей, забил 23 мяча и отдал семь голевых передач. Его клуб занял 12-е место.

Цвета ЦСКА форвард защищал с 2004 по 2012 год.

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