Экс-форвард «Химок» Лиходей продолжит карьеру в Литве

Российский форвард Валерий Лиходей подписал контракт с «Невежисом», сообщается на официальном сайте литовского клуба.

Напомним, в июле 30-летний баскетболист покинул «Химки», решив уехать играть за рубеж. СМИ сообщали, что Лиходей близок к договоренности с одной из испанских команд.

В сезоне 2016/2017 форвард получал немного игрового времени после прихода в «Химки» главного тренера Душко Ивановича. Средние показатели игрока составили 2,9 очка и 1,6 подбора.

До «Химок» Лиходей выступал в ЦСКА, «Триумфе», «Спартаке» (Санкт-Петербург), «Локомотиве-Кубани» и УНИКСе.