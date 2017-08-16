Андре Шюррле пропустит месяц из-за травмы

Футболист дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле выбыл из строя на четыре недели из-за травмы бедра, сообщает официальный сайт клуба.

Шюррле диагностирован надрыв мышцы бедра. 26-летний полузащитник в нынешнем сезоне вышел в стартовом составе команды на матч Кубка Германии против «Рилазинген-Арлен», который прошел 12 августа и завершился победой дортмундцев со счетом 4:0.

«Боруссия» стартует в новом сезоне бундеслиги гостевым матчем против «Вольфсбурга» 19 августа.

Напомним, Андре Шюррле стал чемпионом мира в составе сборной Германии в 2014 году.





