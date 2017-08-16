Андрей Панюков: Чем больше голов забью за «Зенит-2», тем больше шансов привлечь внимание Манчини

Новичок «Зенита» нападающий Андрей Панюков, начавший выступать в ФНЛ за вторую команду питерского клуба, рассказал о своих целях.

- Первую игру за «Зенит»-2 вы провели в воскресенье против «Балтики», за которую, кстати, даже выступали до своего отъезда за границу. Сейчас, когда вы вернулись в Россию, можно говорить о том, что уровень ФНЛ изменился?

- По одному матчу судить сложно. Я бы не сказал, что скорости в игре с «Балтикой» были сумасшедшие. Игра, типичная для ФНЛ, - много борьбы и стыков. Однако «Зенит»-2 не играет «бей-беги». Стараемся показывать комбинационный футбол, а не просто выбивать мяч куда попало. Важно успевать за соперником и продумывать ходы на поле наперед.

- Вы подписали контракт с «Зенитом» на три года, но первое время будете выступать в команде Анатолия Давыдова. Какие личные цели ставите перед собой, играя в «Зените»-2?

- Главное - делать свою работу хорошо. Чем больше голов забиваешь, тем больше шансов привлечь внимание тренера первой команды. Поэтому буду по максимуму пользоваться моментами и постараюсь записать на свой счет как можно больше мячей.