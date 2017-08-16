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Матюиди перейдет из «ПСЖ» в «Ювентус»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Париж Сен-Жермен» и сборной Франции Блез Матюиди станет игроком «Ювентуса».  

Ожидается, что сегодня полузащитник пройдет медицинский осмотр в туринском клубе. После этого стороны смогут оформить переход..

Ранее сообщалось, что «Ювентус» заплатит «ПСЖ» за футболиста 25 миллионов евро.

Напомним, в прошедшем сезона игрок сыграл в 48 матчах, забил семь голов и отдал семь голевых передач.

Матюиди является четырехкратным чемпионом Франции. 30-летний полузащитник, ранее выступавший за французские «Труа» и «Сент-Этьен», защищает цвета «Пари Сен-Жермен» с 2011 года. На его счету 295 матчей и 33 забитых мяча.

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