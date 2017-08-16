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Алексей Сафонов: У «Спартака» вокруг трансферов только разговоры

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о работе «Спартака» на трансферном рынке.

- У «Спартака» вокруг трансферов только разговоры, - сказал Сафонов. - У них там явно есть какие-то внутренние проблемы. Они делали предложения, ждали Гарая, Луана, но так никого и не дождались. Думаю, в конечном итоге все может закончиться приглашением свободных агентов, и больших приобретений Каррера не дождется. У «Спартака» по меркам России неплохая команда, но в Лиге чемпионов с ней делать нечего. В чемпионат они будут в тройке-пятерке, а вот в Европе... У них ограниченный выбор состава, игроки устают, нет тех эмоций. Стали они один раз чемпионами, следующий титул снова 16 лет теперь ждать? Селекционные правила клубу необходимо поменять.

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