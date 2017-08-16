Владимир Крикунов: «Ак Барсом», «Салаватом» и «Торпедо» мы играли на равных

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал выступление команды в межсезонье.

- Скорее всего, больше не будем приводить людей. Сейчас идет подготовка к сезону, есть травмированные хоккеисты, поэтому по ходу некоторых подготовительных матчей приходилось переходить на игру в три звена - как это случилось в матче со «Спартаком» на турнире в Нижнем Новгороде.

С серьезными соперниками уровня «Ак Барса», «Салавата Юлаева» и «Торпедо» мы играли на равных. Казани и Уфе не проиграли в основное время, хороший по качеству хоккей выдался и с нижегородцами. И это в условиях того, что мы играли практически ежедневно и имели в команде несколько травмированных ребят, - цитирует Крикунова газета «Известия».

Напомним, во вторник «Автомобилист» переиграл «Амур» (2:0) в рамках предсезонного турнира «Мемориал имени Виктора Блинова».