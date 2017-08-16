«Амур» подписал нападающего Губина

«Амур» подписал односторонний контракт с нападающим Олегом Губиным, ранее находившимся в хабаровском клубе на просмотре.

36-летний форвард выступает в КХЛ с первого ее сезона. Ранее играл за «Спартак», «Северсталь», «Сибирь» и «Автомобилист». Всего провел в лиге 527 матчей, набрав 176 очков (78 голов и 98 передач).

Также «Амур» заключил однолетний двусторонний контракт с защитником Дмитрием Швиденко. В КХЛ он провел 32 матча за «Югру» и ХК «Сочи». В минувшем сезоне выступал за клуб ВХЛ «Саров», где в 36 играх набрал 7 (2+5) очков.