«Зенит» заявил Сивожелеза, Волкова и еще 7 игроков на Мемориал Платонова
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
Тренерский штаб петербургского «Зенита» назвал список игроков, заявленных на Мемориал Платонова.
Заявка выглядит следующим образом: Сергей Червяков, Денис Шипотько, Маркус Нильссон, Филипп Воронков, Максим Шульгин, Ореол Камехо, Александр Волков, Валерий Комаров и Евгений Сивожелез, который будет капитаном команды.
Напомним, Мемориал Платонова пройдет в Петербурге с 16 по 20 августа. В группе А «Зенит» сыграет с «Белогорьем», минским «Строителем» и «Динамо-ЛО». В группе B встретятся МГТУ, «Ярославич», петербургский «Автомобилист» и финский «Иску Воллей».
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