«Зенит» заявил Сивожелеза, Волкова и еще 7 игроков на Мемориал Платонова

«Появление нового «Зенита» нас не задело». В Суперлиге теперь будет новое дерби Блокирующий «Динамо-ЛО» Иван Демаков в интервью «Советскому спорту» – о переезде из Казани, петербургском «Зените» и сложной предсезонке.