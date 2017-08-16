Хасанби Таов: Четыре медали станут успешным выступлением на чемпионате мира

Главный тренер сборной России по дзюдо Хасанби Таов заявил, что четыре завоеванные медали будут считаться успешным выступлением национальной команды на чемпионате мира в Венгрии.

«На чемпионате мира мы нацелены на самые максимальные результаты. Но что-то прогнозировать сложно, это же спорт. Я уверен, что каждый из наших девяти ребят будет биться за медали. И если мы сможем завоевать четыре награды, то это можно будет считать хорошим выступлением нашей команды.

Нас ожидает очень сильная конкуренция. Не хотел бы выделять какую-то страну отдельно, сюрпризов можно ожидать от спортсменов из любой сборной», - цитирует Таова «Р-Спорт».