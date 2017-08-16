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Кирилл Панюков: В «Барысе» к моему отъезду в USHL отнеслись нормально

Источник:  Sports.kzКомментарии

Нападающий Кирилл Панюков рассказал о своем решении покинуть «Барыс» и продолжить карьеру в USHL.

- Это USHL - молодежная хоккейная лига в США. Выступают там молодые хоккеисты до 21 года. Буду играть в Су-Фолс, штат Южная Дакота, за местный клуб. Поступило квалификационное предложение, и я решил, что подобная игровая практика мне не помешает. Думаю, играя в другой лиге, смогу получить совершенно новый опыт, и это будет полезно для моей будущей карьеры.

Как отнеслись в клубе? В «Барысе» отнеслись нормально - это мое личное желание уехать и попробовать себя в другой лиге. Спасибо руководству клуба за понимание и хорошее отношение, я всегда буду рад играть за свою страну. Если мне представится такая возможность, то я готов защищать честь казахстанского флага, - передает слова Панюкова Sports.kz.

Напомним, 20-летний форвард провел в минувшем сезоне 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 6 (3+3) очков.

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