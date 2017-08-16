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Экс-защитник «Шахтера» Кучер продолжит карьеру в Турции

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Украинский защитник Александр Кучер подписал контракт с «Кайсериспором», сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон.

Напомним, в июле 34-летний Кучер покинул «Шахтер» и стал свободным агентом. В составе дончан он выступал с лета 2006 года и завоевал 20 трофеев: Кубок УЕФА, семь чемпионств, шесть Кубков и шесть Суперкубков Украины.

Всего Кучер провел за оранжево-черных 295 матчей и забил 12 мячей.

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