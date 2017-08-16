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Ушла из жизни мама супруги Александра Овечкина

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Только что стало известно, что известная российская актриса Вера Глаголева скончалась в США. Об этом «Советскому спорту» сообщил источник, близкий к семье.

По данным источника «Советского спорта», причиной смерти могло стать онкологическое заболевание. Вера Глаголева — актриса, режиссер, теща знаменитого российского хоккеиста Александра Овечкина, за которого в прошлом году вышла замуж ее дочь Анастасия Шубская.

В юности Вера занималась стрельбой из лука, стала мастером спорта, выступала за юношескую сборную Москвы и не думала о карьере актрисы.

«У меня гордость за нашего героя Сашу Овечкина…» Ушла из жизни Вера Глаголева

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