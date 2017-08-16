Джорджиньо Вейналдум: Сложно говорить о Коутиньо, он сам должен принять решение

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум высказался о ситуации своего одноклубника Филиппе Коутиньо, который может перейти в «Барселону».

«Все хотят, чтобы он остался. Но никто не в состоянии залезть в его голову и узнать, о чем он думает. Мы не можем принимать решения за Коутиньо. Он должен сам принять решение, поэтому говорить о его ситуации сложно», – цитирует голландца Sky Sports.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Бразилии твердо решил перебраться в каталонский клуб, однако наставник «красных» Юрген Клопп заверил, что футболист останется в команде.

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