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Комиссия РФС не имеет претензий по объективности к судье матча «Зенит» – «Ахмат»

Источник:  ТАССКомментарии

Глава судейского комитета РФС Андрей Бутенко рассказал, что Контрольно-квалификационная комиссия РФС поддержала решение инспектора матча «Зенит» - «Ахмат» Гаряфия Жафярова поставить арбитру игры Игорю Федотову низкую оценку.

- Федотовым был допущен ряд грубых ошибок в обе стороны, по объективности к нему претензий нет. Таким образом, комиссия поддержала низкую оценку инспектора Жафярова, — цитирует Бутенко ТАСС.

Напомним, что инспектор матча шестого тура РФПЛ «Зенит» – «Ахмат» Гаряфий Жафяров оценил работу главного арбитра встречи Игоря Федотова в 7,3 балла, такая оценка считается неудовлетворительной.

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