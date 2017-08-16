Сергей Петров: «Краснодар» должен играть также жестко, как «Црвена Звезда»

Защитник «Краснодара «Сергей Петров поделился ожиданиями от первого матча квалификационного раунда пей-офф Лиги Европы с сербской «Црвеной Звездой».

«Я думаю, нам надо играть так же жестко, не уступать в борьбе, контролировать ход игры.

Самое главное быть внимательными в обороне, использовать все свои моменты впереди», — цитирует Петрова Rusfootball.