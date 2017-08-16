Сергей Петров: «Краснодар» должен играть также жестко, как «Црвена Звезда»
Источник: Rusfootball.infoКомментарии
Защитник «Краснодара «Сергей Петров поделился ожиданиями от первого матча квалификационного раунда пей-офф Лиги Европы с сербской «Црвеной Звездой».
«Я думаю, нам надо играть так же жестко, не уступать в борьбе, контролировать ход игры.
Самое главное быть внимательными в обороне, использовать все свои моменты впереди», — цитирует Петрова Rusfootball.
Матч
Место и дата
17 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
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