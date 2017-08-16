Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Утрехт- : -Зенит
Футбол  Наполи- : -Ницца
Футбол  Селтик- : -Астана
Футбол  Реал- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Петров: «Краснодар» должен играть также жестко, как «Црвена Звезда»

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Защитник «Краснодара «Сергей Петров поделился ожиданиями от первого матча квалификационного раунда пей-офф Лиги Европы с сербской «Црвеной Звездой».

«Я думаю, нам надо играть так же жестко, не уступать в борьбе, контролировать ход игры.

Самое главное быть внимательными в обороне, использовать все свои моменты впереди», — цитирует Петрова Rusfootball.

Матч

Краснодар - Црвена Звезда

Место и дата

17 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Булыкин: «Утрехт» не топ-клуб. «Зенит» должен спокойно его проходитьДмитрий Булыкин: «Утрехт» не топ-клуб. «Зенит» должен спокойно его проходитьЭкс-игрок амстердамского «Аякса», чемпион Голландии Дмитрий Булыкин высказал «Советскому спорту» свое мнение о предстоящей игре «Зенита»В Краснодаре усилят меры безопасности перед матчем с «Црвеной Звездой»«Краснодар» в четверг проведет домашний матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Црвеной Звездой». В преддверии встречи в столице Кубани будут предприняты дополнительные меры безопасности, сообщается на официальном сайте городской администрации.Гаджи Гаджиев: «Амкар» не хотел отпускать ЙовичичаГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал трансфер полузащитника Бранко Йовичича в «Црвену Звезду».Анзор Кавазашвили: Пока еще наши команды не получили сильных соперников в еврокубкахЗаслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира 1966 года Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча «Утрехт» - «Зенит» в Лиге Европы.«Утрехт» – «Зенит». Матч планирует посетить Дик АдвокатГлавный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат планирует посетить матч раунда плей-офф Лиги Европы между «Утрехтом» и «Зенитом».
Хоккей
Ушла из жизни мама супруги Александра Овечкина
Футбол
Алексей Сафонов: У «Спартака» вокруг трансферов только разговоры
Футбол
Матюиди перейдет из «ПСЖ» в «Ювентус»
Футбол
Вагнер Лав продлил контракт с «Аланьяспором» до 2020 года
все новости
Црвена Звезда
Црвена Звездакалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Сергей Петров
Сергей Петроввсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости