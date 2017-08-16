Букмекеры считают «Реал» фаворитом ответного матча с «Барселоной» за Суперкубок Испании
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Букмекерские конторы выставили котировки на ответную встречу за Суперкубок Испании, в которой «Реал» примет «Барселону».
Победа мадридцев в основное время оценивается коэффициентом 2,19, тогда как виктория каталонцев идет за 2,66.
За ничью букмекеры предлагают 3,74.
Игра начнется сегодня в 23:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Напомним, первый матч «Реал» выиграл со счетом 3:1.
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