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Букмекеры считают «Реал» фаворитом ответного матча с «Барселоной» за Суперкубок Испании

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на ответную встречу за Суперкубок Испании, в которой «Реал» примет «Барселону».

Победа мадридцев в основное время оценивается коэффициентом 2,19, тогда как виктория каталонцев идет за 2,66.

За ничью букмекеры предлагают 3,74.

Игра начнется сегодня в 23:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Напомним, первый матч «Реал» выиграл со счетом 3:1.

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