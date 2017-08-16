Стал известен расширенный состав сборной России для подготовки к матчу с «Динамо»
Тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав команды для участия в контрольной игре с московским «Динамо», который состоится 3 сентября.
Вратари: Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Александр Селихов («Спартак»
Москва), Андрей Синицын («Краснодар»).
Защитники: Владимир Гранат, Руслан Камболов, Эльмир Набиуллин (все — «Рубин»
Казань), Вячеслав Караваев («Спарта» Чехия), Илья Кутепов («Спартак» Москва),
Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Евгений
Чернов, Виталий Шахов (оба — «Тосно»).
Полузащитники: Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все — «Локомотив» Москва), Далер Кузяев («Зенит» Санкт-Петербург), Магомед Митришев («Ахмат» Грозный), Павел Могилевец («Ростов»), Магомед Оздоев («Рубин» Казань), Вячеслав Подберезкин («Краснодар»), Константин Рауш («Кельн» Германия), Дмитрий Стоцкий («Уфа»), Денис Черышев («Вильярреал» Испания)
Нападающие: Антон Заболотный (Тосно»), Владимир Ильин («Урал» Екатеринбург), Максим Канунников («Рубин» Казань), Кирилл Панченко («Динамо» Москва).