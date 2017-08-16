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«Советский спорт» стал партнером ВЭФ-2017

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» стал партнером Восточного Экономического Форума.

Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года.

Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

Организатор ВЭФ 2017 Фонд «Росконгресс» – крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

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