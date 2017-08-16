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Игорь Захаркин: Проиграли «Барысу» 2:4, нормально. Меня этот результат вполне устраивает

Источник:  ХК «Югра»Комментарии

Главный тренер «Югры» Игорь Захаркин подвел итоги матча с «Барысом» на Мемориале имени Виктора Блинова (2:4).

-У нас сегодня не играли ведущие два звена, которые выходят в большинстве. Мы получили двойное удаление, которое соперник очень хорошо реализовал, поэтому они повели в счёте. Но команда боролась, сражалась до конца, сыграли 2:4, нормально. Меня этот результат вполне устраивает, - приводит слова Захаркина пресс-служба ханты-мансийской команды.

Напомним, что ранее «Югра» уступила на турнире «Авангарду» со счетом 1:4.

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