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Станислав Черчесов: Должны иметь представление о ближайшем резерве сборной

Источник:  РФСКомментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, по какому принципу вызывал футболистов в сборную на тренировочный сбор для подготовки к  контрольному матчу с «Динамо».

«Как уже сообщалось ранее, в конце августа – начале сентября мы проведем учебно-тренировочный сбор в рамках окна, предусмотренного в международном футбольном календаре. Сегодня мы определили расширенный список из двадцати восьми игроков, из которых на следующей неделе сформируем окончательный. В своём большинстве это футболисты, которые раньше либо не вызывались в команду, либо вызывались не в постоянном режиме. В то же время в списке есть ряд игроков, принимавших участие в Кубке конфедераций, так как важно сохранить взаимосвязь между тем составом и нынешним. В данной ситуации подобный формат считаем очень полезным, ведь мы должны иметь более четкое представление о ближайшем резерве национальной сборной.

Сборная в течение шести дней будет проводить тренировки, а 3 сентября сыграет на «Арене Химки» контрольный матч с московским «Динамо», из которого мы вызвали в команду одного Кирилла Панченко. Отмечу, что мы закончим сбор на три дня раньше официального завершения окна ФИФА, чтобы футболисты имели больше времени для подготовки к очередным матчам чемпионата России в составах своих клубов.

Что касается контрольных игр в октябре и ноябре, то уже достигнута договоренность с национальными сборными, и после соблюдения всех формальностей РФС сразу же проинформирует болельщиков о месте и времени этих матчей», — приводит слова Черчесова официальный сайт РФС.

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