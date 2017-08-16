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Евгений Корешков: Хотелось, чтобы Карлссон в мачте с «Югрой» сыграл на ноль

Источник:  ХК «Югра»Комментарии

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал победу над «Югрой» (4:2) на предсезонном турнире имени Виктора Блинова.

– Легких побед не бывает, это плоды грамотных тактических действий. Где-то мы заставили соперника ошибаться, у них сначала было больше удалений, мы реализовали большинство. Неплохо организовали выход из зоны. Но это всё было моментами, стараемся до начала чемпионата довести всё до совершенства.

Не было желания выиграть матч всухую? Конечно было. Вели 4:0, хотелось, чтобы Карлссон сыграл на ноль. Но в конце чуть-чуть ослабла дисциплина, появились ненужные удаления, - приводит слова Корешкова пресс-служба ханты-мансийской команды.

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