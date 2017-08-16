Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Утрехт- : -Зенит
Футбол  Наполи- : -Ницца
Футбол  Селтик- : -Астана
Футбол  Реал- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Григорян возглавил «Арарат»

Источник:  Официальная страница ФК «Арарат» «ВКонтакте»Комментарии

Российский специалист Александр Григорян возглавил «Арарат».

Как сообщает официальный сайт московского клуба, контракт рассчитан на три года.

Последним местом работы Григоряна был «Анжи», под руководством которого махачкалинцы в текущем сезоне провели шесть матчей, проиграв в пяти встречах и одержав одну победу.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сегодня Александр Григорян подпишет контракт с «Араратом»По информации «Советского спорта» сегодня, в среду 16 августа, состоится подписание контракта между московским футбольным клубом «Арарат» и российским тренером Александром Григоряном.В «Арарате» подтвердили интерес к ГригорянуМосковский «Арарат» подтвердил интерес к бывшему тренеру «Анжи» Александру Григоряну.«Анжи» объявил о назначении Скрипченко на пост главного тренераКак сообщает пресс-служба «Анжи», новым главным тренером команды стал белорусский специалист Вадим Скрипченко. О сроках соглашения с наставником не уточняется.Александр Григорян: У меня нет в РФС волосатой руки, которая бы меня продвигалаАлександр Григорян: У меня нет в РФС волосатой руки, которая бы меня продвигалаБывший главный тренер махачкалинского «Анжи» Александр Григорян в интервью «Советскому спорту» сообщил подробности о своем увольнении.Александр Григорян: Было бы интересно поработать экспертом на ТВЭкс-главный тренер махачкалинского «Анжи» Александр Григорян не исключает возможность работы экспертом на телевидении.
Хоккей
Ушла из жизни мама супруги Александра Овечкина
Футбол
Алексей Сафонов: У «Спартака» вокруг трансферов только разговоры
Футбол
Матюиди перейдет из «ПСЖ» в «Ювентус»
Футбол
Вагнер Лав продлил контракт с «Аланьяспором» до 2020 года
все новости
Арарат
Арараткалендарьстатистика
Александр Григорян
Александр Григорянвсе новости
Россия. ПФЛ
Россия. ПФЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости