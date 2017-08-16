Александр Григорян возглавил «Арарат»

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Сегодня Александр Григорян подпишет контракт с «Араратом» По информации «Советского спорта» сегодня, в среду 16 августа, состоится подписание контракта между московским футбольным клубом «Арарат» и российским тренером Александром Григоряном.

В «Арарате» подтвердили интерес к Григоряну Московский «Арарат» подтвердил интерес к бывшему тренеру «Анжи» Александру Григоряну.

«Анжи» объявил о назначении Скрипченко на пост главного тренера Как сообщает пресс-служба «Анжи», новым главным тренером команды стал белорусский специалист Вадим Скрипченко. О сроках соглашения с наставником не уточняется.

Александр Григорян: У меня нет в РФС волосатой руки, которая бы меня продвигала Бывший главный тренер махачкалинского «Анжи» Александр Григорян в интервью «Советскому спорту» сообщил подробности о своем увольнении.