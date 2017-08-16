Александр Григорян возглавил «Арарат»
Российский специалист Александр Григорян возглавил «Арарат».
Как сообщает официальный сайт московского клуба, контракт рассчитан на три года.
Александр Григорян возглавил «Арарат»https://t.co/TY55TFovFs pic.twitter.com/KXjWXEC83g— FC Ararat Moscow (@FC_AraratMoscow) 16 августа 2017 г.
Последним местом работы Григоряна был «Анжи», под руководством которого махачкалинцы в текущем сезоне провели шесть матчей, проиграв в пяти встречах и одержав одну победу.
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