ЦСКА объявил о возвращении Марченко

ЦСКА достиг договоренности с защитником Алексеем Марченко. Соглашение с игроком будет рассчитано на три года, сообщается на официальном сайте армейцев.

Ранее агент 25-летнего хоккеиста Дэн Мильштейн сообщил, что россиянин, который был выставлен «Торонто» на драфт отказов, решил вернуться на родину.

Марченко является воспитанником ЦСКА. В основной команде красно-синих он дебютировал в 2009 году. Всего за ЦСКА Алексей провел 94 матча, в которых набрал 12 (4+8) очков.

В составе сборной России Марченко стал бронзовым призером чемпионата мира в Москве и принял участие в Кубке мира в Торонто.