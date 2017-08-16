ЦСКА объявил о возвращении Марченко
Источник: ХК ЦСКАКомментарии
ЦСКА достиг договоренности с защитником Алексеем Марченко. Соглашение с игроком будет рассчитано на три года, сообщается на официальном сайте армейцев.
Ранее агент 25-летнего хоккеиста Дэн Мильштейн сообщил, что россиянин, который был выставлен «Торонто» на драфт отказов, решил вернуться на родину.
Марченко является воспитанником ЦСКА. В основной команде красно-синих он дебютировал в 2009 году. Всего за ЦСКА Алексей провел 94 матча, в которых набрал 12 (4+8) очков.
В составе сборной России Марченко стал бронзовым призером чемпионата мира в Москве и принял участие в Кубке мира в Торонто.
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