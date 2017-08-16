Отец Нурмагомедова – о решении UFC: Это интересно, но очень сомнительно

Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, подверг критике решение UFC исключить его сына из числа претендентов на временный пояс.

Ранее стало известно, что в американец Тони Фергюсон, с которым Хабиб должен был встретиться этим летом, проведет поединок против Кевина Ли.

«Вторая строчка рейтинга будет драться с седьмой. А почему не первая (ее занимает Нурмагомедов) с третьей, четвертой, пятой, шестой? Да потому что так надо, и это интересно, но очень сомнительно, уважаемые фанаты.

Теперь о сроках, октябрь или 4 ноября. Ждать можно полгода, а здесь полмесяца нельзя. Удивительно, но факт», – приводит заявление Абдулманапа Нурмагомедова RT со ссылкой на его странице в «ВКонтакте».