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Отец Нурмагомедова – о решении UFC: Это интересно, но очень сомнительно

Источник:  RT на русскомКомментарии

Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, подверг критике решение UFC исключить его сына из числа претендентов на временный пояс.

Ранее стало известно, что в американец Тони Фергюсон, с которым Хабиб должен был встретиться этим летом, проведет поединок против Кевина Ли.

«Вторая строчка рейтинга будет драться с седьмой. А почему не первая (ее занимает Нурмагомедов) с третьей, четвертой, пятой, шестой? Да потому что так надо, и это интересно, но очень сомнительно, уважаемые фанаты.

Теперь о сроках, октябрь или 4 ноября. Ждать можно полгода, а здесь полмесяца нельзя. Удивительно, но факт», – приводит заявление Абдулманапа Нурмагомедова RT со ссылкой на его странице в «ВКонтакте».

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