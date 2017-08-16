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Перишич может остаться в «Интере»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич не горит желанием покидать серию А.

Как сообщает Calciomercato, его агент в ближайшее время начнет переговоры с миланским «Интером» о новом контракте.

Ранее сообщалось, что на игрока претендует «Манчестер Юнайтед». Согласно СМИ, английский клуб собирается отправить третий запрос на переход футболиста. При этом некоторые источники сообщают об интересе «Челси», который намерен перехватить Перишича.

Добавим, что нынешний контракт 28-летнего хорвата рассчитан до 2020 года.

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