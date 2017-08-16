Алексей Марченко: Решение перейти в ЦСКА далось трудно

Защитник ЦСКА Алексей Марченко прокомментировал переход в армейский клуб.

«Рад вернуться, родная команда. Здесь был мой первый опыт в КХЛ. В этой раздевалке выигрывали Кубок Харламова. Решение далось тяжело — мы думали, взвешивали, в итоге приняли такое решение.

ЦСКА — мой родной клуб, я его воспитанник. Много знакомых ребят, знаком и с тренерами. Жду как можно больше побед и радости болельщиков», — цитирует Марченко клубное телевидение ЦСКА.