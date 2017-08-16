Алексей Марченко: Решение перейти в ЦСКА далось трудно
Источник: ХК ЦСКАКомментарии
Защитник ЦСКА Алексей Марченко прокомментировал переход в армейский клуб.
«Рад вернуться, родная команда. Здесь был мой первый опыт в КХЛ. В этой раздевалке выигрывали Кубок Харламова. Решение далось тяжело — мы думали, взвешивали, в итоге приняли такое решение.
ЦСКА — мой родной клуб, я его воспитанник. Много знакомых ребят, знаком и с тренерами. Жду как можно больше побед и радости болельщиков», — цитирует Марченко клубное телевидение ЦСКА.
«Приятно вернуться в родную раздевалку». Первые слова Алексея Марченко после возвращения pic.twitter.com/FVtJ4iJAqP— ХК ЦСКА Москва (@hccska) 16 августа 2017 г.
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