Моуринью согласен на покупку нового игрока в январе

Как сообщает ESPN, этим летом «Манчестер Юнайтед» больше не будет приглашать новых игроков.

Согласно источнику, наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью обсудил данный вопрос с руководством клуба. Стороны пришли к соглашению, что состав команды новые игроки пополнят во время зимнего трансферного окна (то есть, в январе 2017 года).

Ранее сообщалось, что специалист настаивает на покупке вингера. Известно, что «Юнайтед» пытался пригласить Ивана Перишича из миланского «Интера», но клубы не смогли договориться о сумме сделки. При этом некоторые источники уверяют, что «МЮ» надеется подписать хорвата до конца лета.

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