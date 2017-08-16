Александр Григорян: Для меня слово «Арарат» – святое

Новый главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян дал эксклюзивный комментарий после назначения.

– Для меня огромная честь, возглавить такой клуб как «Арарат», потому для меня само имя является священным, – сказал Григорян.

Напомним, что на прошлой неделе Александр Григорян подал в отставку с поста наставника «Анжи» после поражения от московского «Динамо».