Александр Григорян: Для меня слово «Арарат» – святое
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Новый главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян дал эксклюзивный комментарий после назначения.
– Для меня огромная честь, возглавить такой клуб как «Арарат», потому для меня само имя является священным, – сказал Григорян.
Напомним, что на прошлой неделе Александр Григорян подал в отставку с поста наставника «Анжи» после поражения от московского «Динамо».
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