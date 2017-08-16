Игорь Шалимов: Возможно, Смолов выйдет на замену в матче с «Црвеной Звездой»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал о ситуации с травмированными игроками накануне домашнего матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Црвеной Звездой».

- Смолов начал тренироваться в общей группе. Нога его не беспокоит. Травму он залечил, осталось набрать кондиции. Возможно, он выйдет на замену. Вообще, сейчас у нас выпало два человека - это Перейра и Каборе. А все остальные уже тренируются в общей группе, кроме Крицюка. И Грицаенко у нас восстановился, и Подберезкин, и Окриашвили уже почти в полную тренируется. Народ выпадает, но и народ добавляется, - сказал Шалимов.

Встреча пройдет в четверг, начало - в 20:00 мск.