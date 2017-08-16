Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Утрехт- : -Зенит
Футбол  Наполи- : -Ницца
Футбол  Селтик- : -Астана
Футбол  Реал- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Игорь Шалимов: Возможно, Смолов выйдет на замену в матче с «Црвеной Звездой»

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал о ситуации с травмированными игроками накануне домашнего матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Црвеной Звездой».

- Смолов начал тренироваться в общей группе. Нога его не беспокоит. Травму он залечил, осталось набрать кондиции. Возможно, он выйдет на замену. Вообще, сейчас у нас выпало два человека - это Перейра и Каборе. А все остальные уже тренируются в общей группе, кроме Крицюка. И Грицаенко у нас восстановился, и Подберезкин, и Окриашвили уже почти в полную тренируется. Народ выпадает, но и народ добавляется, - сказал Шалимов.

Встреча пройдет в четверг, начало - в 20:00 мск.

Матч

Краснодар - Црвена Звезда

Место и дата

17 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч «Краснодар» – «Црвена Звезда»?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» подпишет форварда «Милана»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет форварда «Милана»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Утрехт» – «Зенит». Краневиттер и Паредес – в стартовом составеТренерский штаб «Зенита» назвал состав команды на матч раунда плей-офф Лиги Европы против «Утрехта».Читатели «Советского спорта» считают, что «Зенит» обыграет «Утрехт» в 1-2 мячаСегодня, 16 августа, питерский «Зенит» встретится на выезде с голландским «Утрехтом» в рамках квалификации Лиги Европы.«Утрехт» – «Зенит». Эмануэлсон и Браафхейд сыграют с первых минутТренерский штаб «Утрехта» назвал состав команды на матч раунда плей-офф Лиги Европы против «Зенита».Андрей Синицын: Не ожидал вызова в сборную РоссииГолкипер «Краснодара» Андрей Синицын заявил, что не ожидал вызова в сборную России.
Футбол
Неймар нанял бойца UFC личным телохранителем
Футбол
Юрий Семин: Антону Миранчуку нужно немного опыта, и он будет способен играть на высоком уровне
Футбол
Рамзан Кадыров: Мы должны ввести базовый оклад для судей и добавить бонусы за хорошо отработанные матчи
Футбол
Василий Уткин пригласил Романа Широкова в свой клуб
все новости
Црвена Звезда
Црвена Звездакалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Игорь Шалимов
Игорь Шалимоввсе новости
Фёдор Смолов
Фёдор Смоловвсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости