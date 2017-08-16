Андрей Синицын: Не ожидал вызова в сборную России

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын заявил, что не ожидал вызова в сборную России.

«Спасибо за поздравления! Я даже не знал, неожиданная новость. Пока сложно что-то сказать. Очень здорово, я рад этому вызову! Сам факт вызова в сборную России – это уже большая ответственность», - цитирует Синицына «Р-Спорт».

Напомним, ранее тренерский штаб сборной России объявил список футболистов, который будут готовиться к контрольному матчу с московским «Динамо».