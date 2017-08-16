Рамзан Кадыров: Мы должны ввести базовый оклад для судей и добавить бонусы за хорошо отработанные матчи

Почетный президент «Ахмата» и глава Чечни Рамзан Кадыров высказался на тему судейства в чемпионате России.

«К сожалению, последний футбольный матч между клубами «Зенит» и «Ахмат» поднял давно наболевшую проблему в российском, да и в мировом футболе. Я ни в коем случае не обвиняю весь российский судейский корпус. Промашки бывают и в других странах, но с ними нужно бороться. Это должно стать исключением, а не правилом. На мой взгляд, чтобы улучшить ситуацию в российском футболе, «снять» претензии с футбольных арбитров, мы должны пойти по аналогии с английскими коллегами: ввести базовый оклад для судей и добавить бонусы за хорошо отработанные матчи.

Если судьи будут ошибаться, то они просто не получат этот бонус, и это будет отражаться в том числе и на рейтинге судьи. Тогда у рефери появится мотивация судить честно и беспристрастно. Чтобы каждый матч не вызывал сомнений ни у кого. Итог: и наш футбол станет честнее, и добросовестные арбитры лучше», – написал Кадыров в сети Telegram.