«Тосно» отдал полузащитника Альшина в аренду курскому «Авангарду»

Полузащитник «Тосно» Ильнур Альшин будет выступать на правах аренды за курский «Авангард».

«Полузащитник Ильнур Альшин переходит на правах аренды в «Авангард» из Курска, являющийся участником Футбольной национальной лиги. В соответствии с соглашением, заключенным «Тосно» и «Авангардом», футболист проведет в новой команде сезон-2017/18 года. 3-летний Ильнур Альшин в текущем чемпионате России выходил в матче против «Краснодара», в прошлом сезоне провел за «Тосно» 12 матчей первенства и Кубка России, забил 2 гола», - говорится на официальном сайте «Тосно».

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