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Юрий Семин: Антону Миранчуку нужно немного опыта, и он будет способен играть на высоком уровне

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал вызов в сборную России полузащитника железнодорожников Антона Миранчука.

- Впервые за последнее время столько игроков из нашего клуба вызваны в национальную команду, значит, тренер видит потенциал этих игроков и надеется на то, что они ему в дальнейшем помогут. Для меня, как тренера «Локомотива», это вызовет сложности. Что касается Антона Миранчука, то ему нужно немного больше опыта, и он будет способен играть на высоком уровне, - цитирует Семина ТАСС.

Ранее тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав команды для участия в контрольной игре с московским «Динамо», который состоится 3 сентября.

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