«Марсель» собирается приобрести защитника «Арсенала»

Как сообщает France Football, защитник лондонского «Арсенала» Матье Дебюши может вернуться в чемпионат Франции.

Согласно источнику, серьезный интерес к игроку проявляет «Марсель», который намерен укрепить оборону этим летом.

Ранее сообщалось, что сам футболист не против покинуть «пушкарей», однако, его трансфер заблокировал наставник «канониров» Арсен Венгер.

Контракт 32-летнего футболиста рассчитан до 2019 года, его трансферный лист оценивается в 3,50 млн евро.

Читайте также:

«Хочу, чтобы Алекс остался». Венгер рассказывает о возможных трансферах клуба