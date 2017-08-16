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«Марсель» собирается приобрести защитника «Арсенала»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает France Football, защитник лондонского «Арсенала» Матье Дебюши может вернуться в чемпионат Франции.

Согласно источнику, серьезный интерес к игроку проявляет «Марсель», который намерен укрепить оборону этим летом.

Ранее сообщалось, что сам футболист не против покинуть «пушкарей», однако, его трансфер заблокировал наставник «канониров» Арсен Венгер.

Контракт 32-летнего футболиста рассчитан до 2019 года, его трансферный лист оценивается в 3,50 млн евро.

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