Неймар нанял бойца UFC личным телохранителем

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар нанял личным телохранителем бойца UFC Нордина Талеба, сообщает Metro.

Свой последний бой в UFC Талеб провел в мае, победив Оливера Энкампа.

Всего на счету француза 17 поединков, в которых он одержал 13 побед и четырежды потерпел поражение.

Напомним, в прошедшем туре чемпионата Франции Неймар провел свой дебютный матч в состав парижан против «Генгама» (3:0), забив гол и отдав результативную передачу.