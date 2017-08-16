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Неймар нанял бойца UFC личным телохранителем

Источник:  MetroКомментарии

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар нанял личным телохранителем бойца UFC Нордина Талеба, сообщает Metro.

Свой последний бой в UFC Талеб провел в мае, победив Оливера Энкампа.

Всего на счету француза 17 поединков, в которых он одержал 13 побед и четырежды потерпел поражение.

Напомним, в прошедшем туре чемпионата Франции Неймар провел свой дебютный матч в состав парижан против «Генгама» (3:0), забив гол и отдав результативную передачу.

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