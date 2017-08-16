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КДК РФС оштрафовал ЦСКА и «Спартак» на 270 тысяч рублей

Источник:  ТАССКомментарии

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, какие решения комитет вынес по итогам 6-го тура чемпионата России.

«По итогам матча ЦСКА - «Спартак» обе команды были оштрафованы за скандирование болельщиками оскорблений в адрес друг друга, бросание на поле и использование пиротехники на общую сумму 270 тысяч рублей, - сказал Григорьянц.

«Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оштрафован на 20 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. Тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев и начальник команды были оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый. За использование болельщиками пиротехники «Зенит» был оштрафован на 80 тысяч рублей», - продолжил он.

Кроме того, ознакомившись с письмом «Арсенала», КДК решил отменить штрафы тульскому клубу за неправильный выход из автобуса, так как технический регламент ранее не был утвержден РФС.

Напомним, в нынешнем сезоне КДК дважды оштрафовал «Арсенал» за неправильный выход из автобуса на общую сумму в 30 тысяч рублей.

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