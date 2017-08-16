«Утрехт» – «Зенит». Эмануэлсон и Браафхейд сыграют с первых минут
Тренерский штаб «Утрехта» назвал состав команды на матч раунда плей-офф Лиги Европы против «Зенита».
Стартовый состав: Рогор-Йенсен, ван дер Маарел, Керк, Аюб, Лабиад, Дессерс, ван дер Меер, Клайбер, Эмануэлсон, ван де Стреек, Браафхейд.
Запасные: Марсман, Думич, Улд-Ших, Трупе, Баэбек, Веланас, Гертлер.
Напомним, матч «Утрехт» – «Зенит» состоится 16 августа и начнется в 19:00.
Матч
Состав
Утрехт: Йенсен, Клайбер, Брафхейд, ван дер Меер, ван дер Маарель, ван де Стрек, Керк, Аюб, Эмануэльсон, Дессерс, Лабиад
Зенит: Лунев, Кришито, Маммана, Иванович, Смольников, Краневиттер, Жирков, Паредес, Ерохин, Дриусси, Кокорин
Судья:
Славко Винчич (Словения)
Место и дата
16 августа 19:00, Стадион Галгенваард, Текстовая трансляция
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