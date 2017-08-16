Читатели «Советского спорта» считают, что «Зенит» обыграет «Утрехт» в 1-2 мяча

Сегодня, 16 августа, питерский «Зенит» встретится на выезде с голландским «Утрехтом» в рамках квалификации Лиги Европы.

Встреча состоится на стадионе «Галгенваард» и стартует в 19.00 мск, а «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

По мнению читателей «Советского спорта», российский клуб обыграет своего соперника с разницей в 1-2 мяча.