Читатели «Советского спорта» считают, что «Зенит» обыграет «Утрехт» в 1-2 мяча
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня, 16 августа, питерский «Зенит» встретится на выезде с голландским «Утрехтом» в рамках квалификации Лиги Европы.
Встреча состоится на стадионе «Галгенваард» и стартует в 19.00 мск, а «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
По мнению читателей «Советского спорта», российский клуб обыграет своего соперника с разницей в 1-2 мяча.
Матч
Состав
Утрехт: Йенсен, Клайбер, Брафхейд, ван дер Меер, ван дер Маарель, ван де Стрек, Керк, Аюб, Эмануэльсон, Дессерс, Лабиад
Зенит: Лунев, Кришито, Маммана, Иванович, Смольников, Краневиттер, Жирков, Паредес, Ерохин, Дриусси, Кокорин
Судья:
Славко Винчич (Словения)
Место и дата
16 августа 19:00, Стадион Галгенваард, Текстовая трансляция
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